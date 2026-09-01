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AGENDA · Gamaches

Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli Gamaches

dimanche 20 septembre 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue de Normandie
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Gamaches

Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli

Rue de Normandie Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli (Contre-Ténor : Mathieu SALAMA et Viole de Gambe : Bruno ANGE).

Gratuit
Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli (Contre-Ténor : Mathieu SALAMA et Viole de Gambe : Bruno ANGE).

Gratuit   .

Rue de Normandie Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 

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English :

Concert: Baroque Arias and Airs for Farinelli (Countertenor: Mathieu SALAMA and Viola da Gamba: Bruno ANGE).

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli Gamaches a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS

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