Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli Gamaches
dimanche 20 septembre 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli
Rue de Normandie Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli (Contre-Ténor : Mathieu SALAMA et Viole de Gambe : Bruno ANGE).
Gratuit
Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli (Contre-Ténor : Mathieu SALAMA et Viole de Gambe : Bruno ANGE).
Gratuit .
Rue de Normandie Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60
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English :
Concert: Baroque Arias and Airs for Farinelli (Countertenor: Mathieu SALAMA and Viola da Gamba: Bruno ANGE).
Free
L’événement Journées du Patrimoine | Concert Arias Baroque et Airs pour Farinelli Gamaches a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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