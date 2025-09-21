Journées du patrimoine: Concert avec Chœur chante Brive et Chantons ensemble (Esplanade Bernard Murat) Brive-la-Gaillarde

Journées du patrimoine: Concert avec Chœur chante Brive et Chantons ensemble (Esplanade Bernard Murat)

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze

Concert. Avec le chœur Chante Brive et Chantons Ensemble.
A 16h.   .

Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22 

