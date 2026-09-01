Informations pratiques

Kernascléden

Journées du patrimoine : concert chorale

Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour fêter l’anniversaire des trente ans de la création de la Messe de Kernascléden, 100 chanteurs amateurs sont invités à rejoindre le chœur des femmes Colortalea pour chanter les musiques médiévales de pèlerinage du livre Vermeil de Montserrat.

9h30-17h répétition du chœur éphémère. 11h30 messe. 17h visite guidée de l’église. 18h concert.

La Messe de Kernascléden est peinte sur les voutains du transept nord de l’église Notre-Dame du 15e siècle.

On peut y admirer 8 anges musiciens tenant, pour les uns des instruments, pour les autres des partitions.

Ce sont ces partitions, étudiées et retranscrites, qui forment l’œuvre musicale du 15e siècle, dite Messe de Kernascléden. .

Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées du patrimoine : concert chorale Kernascléden a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan