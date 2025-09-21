Journées du patrimoine Concert de chants traditionnels basque Aïcirits-Camou-Suhast

Eglise Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, l’église de Camou accueillera le chœur d’hommes Pozikanta, qui interprétera un répertoire de chants traditionnels basques.

Un moment de partage et d’émotion, au cœur du patrimoine musical et spirituel du Pays basque. .

Eglise Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 59 70 50

