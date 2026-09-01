Informations pratiques

Aïcirits-Camou-Suhast

Journées du patrimoine Concert de chants traditionnels basque

Eglise Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Sur la commune d’Aïcirits-Camou-Suhast, l’église de Camou accueillera un chœur basque qui interprétera un répertoire de chants traditionnels. Un moment de partage et d’émotion, au cœur du patrimoine musical et spirituel du Pays basque. .

Eglise Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 59 70 50

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English : Journées du patrimoine Concert de chants traditionnels basque

L’événement Journées du patrimoine Concert de chants traditionnels basque Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque