Journées du patrimoine – Concert de piano Eglise de Kichompré Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Journées du patrimoine – Concert de piano

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Concert de piano classique et jazz. Entrée libre.Tout public

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Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34

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English :

As part of European Heritage Days. Classical and jazz piano concert. Free admission.

L’événement Journées du patrimoine – Concert de piano Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES