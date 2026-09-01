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AGENDA · Gérardmer

Journées du patrimoine – Concert de piano Eglise de Kichompré Gérardmer

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Journées du patrimoine – Concert de piano

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Concert de piano classique et jazz. Entrée libre.Tout public
0  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

As part of European Heritage Days. Classical and jazz piano concert. Free admission.

L’événement Journées du patrimoine – Concert de piano Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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