Journées du patrimoine – Concert de piano Eglise de Kichompré Gérardmer
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Journées du patrimoine – Concert de piano
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Concert de piano classique et jazz. Entrée libre.Tout public
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Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34
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English :
As part of European Heritage Days. Classical and jazz piano concert. Free admission.
L’événement Journées du patrimoine – Concert de piano Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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