Journées du patrimoine concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac

Journées du patrimoine concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine concert des Amis des Orgues à Figeac

abbatial Saint Sauveur Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 18:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Les amis des orgues vous convient à un concert dans le cadre des journées du patrimoine avec Quentin Duverdier !

.

abbatial Saint Sauveur Figeac 46100 Lot Occitanie amisdesorguesdefigeac@gmail.com

English :

Les amis des orgues invite you to a Heritage Days concert with Quentin Duverdier!

German :

Die Orgelfreunde laden Sie zu einem Konzert im Rahmen der Tage des offenen Denkmals mit Quentin Duverdier ein!

Italiano :

Les amis des orgues vi invitano a un concerto nell’ambito delle Giornate del Patrimonio con Quentin Duverdier!

Espanol :

Les amis des orgues le invitan a un concierto en el marco de las Jornadas del Patrimonio con Quentin Duverdier

L’événement Journées du patrimoine concert des Amis des Orgues à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Figeac