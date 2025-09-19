Journées du patrimoine: Concert d’ouverture (Esplanade Bernard Murat) Brive-la-Gaillarde
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Concert d’ouverture avec le groupe Sangria gratuite (chanson française).
Infos: 05 19 59 14 22 .
Place du 14 Juillet Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 14 22
