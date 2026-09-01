Informations pratiques

Soursac

Journées du Patrimoine concert « Musique de film »

Place de l’Église Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées du Patrimoine à Soursac et l’association ASTTRE 19 qui organise un concert en l’église du village sur le thème « Musique de film » avec Gérard Delbos et sa chorale. .

Place de l’Église Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61

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English : Journées du Patrimoine concert « Musique de film »

L’événement Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze