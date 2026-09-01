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Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac

dimanche 20 septembre 2026 · Soursac

Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
19550 Soursac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Soursac

Journées du Patrimoine concert « Musique de film »

Place de l’Église Soursac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journées du Patrimoine à Soursac et l’association ASTTRE 19 qui organise un concert en l’église du village sur le thème « Musique de film » avec Gérard Delbos et sa chorale.   .

Place de l’Église Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61 

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English : Journées du Patrimoine concert « Musique de film »

L’événement Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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