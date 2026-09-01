Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac
dimanche 20 septembre 2026 · Soursac
Informations pratiques
Soursac
Journées du Patrimoine concert « Musique de film »
Place de l’Église Soursac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées du Patrimoine à Soursac et l’association ASTTRE 19 qui organise un concert en l’église du village sur le thème « Musique de film » avec Gérard Delbos et sa chorale. .
Place de l’Église Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 52 61
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English : Journées du Patrimoine concert « Musique de film »
L’événement Journées du Patrimoine concert « Musique de film » Soursac a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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