Journées du Patrimoine Conférence à Viens Salle des fêtes Viens

Salle des fêtes Rue Gilbert Bonnefoy Viens Vaucluse

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

L’association des Amis de Viens, en ces Journées du Patrimoine, a invité Yann Codou, universitaire, archéologue et historien, à venir nous parler de la naissance des villages XI-XIII siècle en Pays d’Apt au Moyen Âge.

Salle des fêtes Rue Gilbert Bonnefoy Viens 84750 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 34 15 10 lesamisdeviens@gmail.com

English :

On the occasion of the Journées du Patrimoine, the Amis de Viens association has invited Yann Codou, university lecturer, archaeologist and historian, to talk about the birth of villages in the Pays d’Apt in the Middle Ages.

German :

Der Verein der Freunde von Viens hat an diesen Tagen des Kulturerbes Yann Codou, einen Akademiker, Archäologen und Historiker, eingeladen, um über die Entstehung der Dörfer XI-XIII Jahrhundert im Pays d’Apt im Mittelalter zu sprechen.

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, l’associazione Amici di Viens ha invitato Yann Codou, docente universitario, archeologo e storico, a parlarci della nascita dei villaggi dell’XI e XIII secolo nel Pays d’Apt durante il Medioevo.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la asociación Amigos de Viens ha invitado a Yann Codou, profesor universitario, arqueólogo e historiador, para que nos hable del nacimiento de los pueblos de los siglos XI y XIII en el Pays d’Apt durante la Edad Media.

