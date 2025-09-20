Journées du Patrimoine Conférence Hôtel de ville, Salle des congrès Bressuire

Hôtel de ville, Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

L’ association Histoire et patrimoine du bressuirais organise une conférence avec Benoit Decron: Pierre Soulages et le Japon des destins croisés. .

Hôtel de ville, Salle des congrès 4 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@hpb.asso.fr

