Journées du Patrimoine Conférence Cezanne et le paysage provençal boulevard Paul Cezanne Gardanne

Samedi 20 septembre 2025 de 14h30 à 16h. boulevard Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Conférence animée par Martine Vasselin, maître de conférences au Département de l’histoire de l’art de l’Université de Provence.

En dehors de ses séjours en région parisienne, Paul Cezanne a passé l’essentiel de sa vie entre Le Jas de Bouffan, l’Estaque, Gardanne, son atelier des Lauves et les environs de la Sainte-Victoire.



Il a fait de ses paysages familiers son laboratoire à ciel ouvert. Celui où il confronte ces lieux aux techniques des Impressionnistes, avant de les aborder selon sa propre vision celle d’un tableau conçu comme une harmonie parallèle à la nature.



Il a expérimenté ce qu’il appelait sa « petite sensation », une approche sensible, plus intime que théorique et éloignée de la simple imitation du réel.



On en développera une approche chronologique et thématique en montrant son caractère singulier, qui a contribué à l’avènement de la peinture moderne.



Rendez-vous à la médiathèque Nelson Mandela de Gardanne.

boulevard Paul Cezanne Médiathèque Nelson Mandela Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lecture by Martine Vasselin, lecturer in the Department of Art History at the Université de Provence.

German :

Konferenz unter der Leitung von Martine Vasselin, Dozentin an der Abteilung für Kunstgeschichte der Universität der Provence.

Italiano :

Conferenza tenuta da Martine Vasselin, docente del Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università della Provenza.

Espanol :

Conferencia de Martine Vasselin, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Provenza.

