Journées du Patrimoine Conférence « de l’usine à la friche industriel »

La dernière unité de production de la Faïencerie a définitivement fermé ses portes en 2007. La « friche des Faïenceries », ultime témoin de cette prestigieuse aventure industrielle, est aujourd’hui l’objet de toutes les attentions.

La conférence sera l’occasion d’évoquer l’histoire de l’usine n°4, les découvertes des derniers mois lors des travaux de démantèlement et l’avenir de ces 33 ha situés au coeur de la cité faïencière …Tout public

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 50 museum@mairie-sarreguemines.fr

English :

The last Faïencerie production unit closed its doors for good in 2007. The « Faïenceries wasteland », the last witness to this prestigious industrial adventure, is now the focus of much attention.

The conference will provide an opportunity to discuss the history of factory n°4, the discoveries made in recent months during dismantling work and the future of these 33 hectares located in the heart of the earthenware town…

German :

Die letzte Produktionsstätte der Faïencerie schloss 2007 endgültig ihre Pforten. Die « friche des Faïenceries », der letzte Zeuge dieses prestigeträchtigen industriellen Abenteuers, ist heute Gegenstand aller Aufmerksamkeit.

Die Konferenz bietet die Gelegenheit, die Geschichte des Werks Nr. 4, die Entdeckungen der letzten Monate während der Demontagearbeiten und die Zukunft dieser 33 ha großen Fläche im Herzen der Fayenciere-Stadt zu erörtern…

Italiano :

L’ultima unità produttiva della Faïencerie ha chiuso definitivamente i battenti nel 2007. Il « terreno incolto delle Faïenceries », ultimo testimone di questa prestigiosa avventura industriale, è oggi al centro dell’attenzione.

La conferenza sarà l’occasione per discutere della storia della Fabbrica n. 4, delle scoperte fatte negli ultimi mesi durante i lavori di smantellamento e del futuro di questi 33 ettari situati nel cuore della città delle terrecotte…

Espanol :

La última unidad de producción de Faïencerie cerró definitivamente sus puertas en 2007. El « páramo de Faïenceries », último testigo de esta prestigiosa aventura industrial, es ahora objeto de gran atención.

La conferencia brindará la oportunidad de debatir sobre la historia de la fábrica nº 4, los descubrimientos realizados en los últimos meses durante los trabajos de desmantelamiento y el futuro de estas 33 hectáreas situadas en el corazón de la ciudad de la loza…

