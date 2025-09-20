Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain Préaux-du-Perche Perche en Nocé samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20

Date(s) :
2025-09-20

Conférence sur la restauration du maître-autel et du retable de l’église Saint Germain.

Accès libre à l’église samedi et dimanche de 14h à 18h.   .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 05 36 

English : Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain Perche en Nocé a été mis à jour le 2025-09-15 par OT CdC Coeur du Perche