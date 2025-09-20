Journées du Patrimoine Conférence Église Saint Germain Préaux-du-Perche Perche en Nocé
Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Conférence sur la restauration du maître-autel et du retable de l’église Saint Germain.
Accès libre à l’église samedi et dimanche de 14h à 18h. .
