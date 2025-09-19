Journées du patrimoine Conférence et animations autour de la tarte tatin Isdes

Journées du patrimoine Conférence et animations autour de la tarte tatin Isdes vendredi 19 septembre 2025.

Journées du patrimoine Conférence et animations autour de la tarte tatin

Place de l’Église Isdes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-20

Frédéric Auger, Kennisthon Pousse et François Viratelle, conférenciers, ont enquêté sur l’origine et l’histoire de la fameuse Tarte Tatin en Sologne. Ils nous feront part de leurs découvertes croustillantes. Conférence accompagnée d’une projection illustrée. .

Place de l’Église Isdes 45620 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 10 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Conférence et animations autour de la tarte tatin Isdes a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE