Journées du Patrimoine | Conférence La guerre souterraine découverte des puits V Va Saint-Crépin-aux-Bois

Journées du Patrimoine | Conférence La guerre souterraine découverte des puits V Va

Hameau d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 20:00:00

2025-09-20

Dans un cadre exceptionnel celui de la ̀ l’ASAPE 14-18 vous accueillera pour une conférence sur la guerre souterraine et sur la découverte récente des puits de mines V et Va par leur équipe terrain.

Conférence (organisée à l’intérieur de la carrière) [17ℎ30 18ℎ45], suivie du verre de l’amitié [18ℎ45-19ℎ00] et d’une visite souterraine de la Carrière des Moines, lieux de cantonnement des troupes françaises sur le secteur entre 1914 et 1917. [19ℎ00 20ℎ00].

Conférence (organisée à l’intérieur de la carrière) [17ℎ30 18ℎ45], suivie du verre de l’amitié [18ℎ45-19ℎ00] et d’une visite souterraine de la Carrière des Moines, lieux de cantonnement des troupes françaises sur le secteur entre 1914 et 1917. [19ℎ00 20ℎ00]. .

Hameau d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 6 10 53 40 83 asape1418@gmail.com

English :

In an exceptional setting that of ???????????? ?????? aSAPE 14-18 will welcome you to a conference on underground warfare and the recent discovery of mine shafts V and Va by their field team.

Conference ???????? (organized inside the quarry) [17?30 18?45], followed by a friendly drink [18?45-19?00] and an underground tour of the Carrière des Moines, where French troops were billeted in the area between 1914 and 1917. [19?00 20?00].

German :

In einem außergewöhnlichen Rahmen dem der ???????????? ?????? wird die Veranstaltung stattfinden wird ASAPE 14-18 Sie zu einer Konferenz über den unterirdischen Krieg und die kürzlich erfolgte Entdeckung der Minenschächte V und Va durch ihr Feldteam begrüßen.

Vortrag ???????? (im Steinbruch) [17?30 18?45], gefolgt von einem Umtrunk [18?45-19?00] und einer unterirdischen Besichtigung der Carrière des Moines, wo die französischen Truppen zwischen 1914 und 1917 in der Gegend untergebracht waren. [19?00 20?00].

Italiano :

In un contesto eccezionale quello di ???????????? ?????? aSAPE 14-18 si terrà una conferenza sulla guerra sotterranea e sulla recente scoperta dei pozzi minerari V e Va da parte della loro squadra.

Conferenza ???????? (organizzata all’interno della cava) [17.30 18.45], seguita da un aperitivo conviviale [18.45 19.00] e da una visita sotterranea della Carrière des Moines, dove le truppe francesi furono alloggiate nella zona tra il 1914 e il 1917. [19?00 20?00].

Espanol :

En un marco excepcional, el de ???????????? ?????? aSAPE 14-18 se celebrará una conferencia sobre la guerra subterránea y el reciente descubrimiento de los pozos mineros V y Va por su equipo de campo.

Conferencia ???????? (organizada en el interior de la cantera) [17.30 18.45], seguida de una copa de camaradería [18.45 19.00] y de una visita subterránea a la Carrière des Moines, donde se acantonaron las tropas francesas en la zona entre 1914 y 1917. [19?00 20?00].

