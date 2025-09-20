Journées du patrimoine Conférence L’architecture cistercienne Sauvelade

Journées du patrimoine Conférence L’architecture cistercienne

Eglise Sauvelade Pyrénées-Atlantiques

Par Dorian Duffourg, Guide-conférencier au sein de la Conservation départementale du Gers (Abbaye de Flaran) et chercheur à la Société Française d’Archéologie et la Société Archéologique du Gers.

Regard croisé entre l’abbaye de Flaran et l’abbaye de Sauvelade. Deux sites, deux histoires et pourtant un point commun leur appartenance à l’ordre cistercien. Ces deux fondations monastiques du XIIe siècle sont organisées par les mêmes règles. Leur architecture respective est le reflet des modes de vie de ces communautés selon la Règle de Saint-Benoît. Ce jeu de miroir entre ces deux abbayes et notamment leur abbatiale, permet d’appréhender des pratiques architecturales divergentes, tout en retraçant leur histoire. L’objectif est de comprendre la traduction des règles cisterciennes à travers l’architecture de chaque site mettant en relief les influences et les particularités locales. .

Eglise Sauvelade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40

