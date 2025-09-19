JOURNÉES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE « LE TRUC CATALAN » Villelongue-de-la-Salanque
JOURNÉES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE « LE TRUC CATALAN » Villelongue-de-la-Salanque vendredi 19 septembre 2025.
JOURNÉES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE « LE TRUC CATALAN »
16 Place Maréchal Joffre Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 18:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
C’est l’occasion de découvrir le patrimoine de Villelongue-de-la-Salanque
.
16 Place Maréchal Joffre Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95 mairie@villelongue66410.fr
English :
An opportunity to discover the heritage of Villelongue-de-la-Salanque
German :
Dies ist eine Gelegenheit, das Kulturerbe von Villelongue-de-la-Salanque zu entdecken
Italiano :
Un’occasione per scoprire il patrimonio di Villelongue-de-la-Salanque
Espanol :
Descubra el patrimonio de Villelongue-de-la-Salanque
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CONFÉRENCE « LE TRUC CATALAN » Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-09-11 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME