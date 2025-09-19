Journées du patrimoine Conférence Les jardins à l’anglaise Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye

Journées du patrimoine Conférence Les jardins à l’anglaise Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19 18:30:00

Ils occupent une place importante dans l’art des jardins : sinueux, spirituels, esthétiques, naturalistes, ces jardins se sont développés à travers un art de vivre mais surtout grâce à l’approche naturaliste de grands paysagistes anglais. Venez découvrir un univers où les mixed-borders , les couleurs et les textures offrent un regard à la fois artistique mais surtout apaisant !

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Tout public, gratuit, sur inscription .

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye du Puits La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

