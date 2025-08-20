Journées du Patrimoine | Conférence » Les Troubadours », JF Gareyte Parvis de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur

Parvis de l’Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Au temps des Troubadours

Parmi les conférences et médiations que l’Agence culturelle départementale propose aux acteurs du territoire, plusieurs ont trait au Moyen-Age les croisades, la chevalerie, les troubadours. Elles nous éclairent sur un pan entier de notre histoire et ses résonances actuelles.

Cette intervention met en valeur les idées défendues par les troubadours, compositeurs, poètes et musiciens médiévaux de langue d’oc qui interprétaient ou faisaient interpréter par des jongleurs leurs oeuvres poétiques. Le Paratge, ce terme intraduisible littéralement dans d’autres langues est à la fois le sens de l’honneur, l’amour courtois, le respect de soi et de l’autre, quel que soit son sexe, sa race, sa religion ou son origine sociale, ainsi que la négation de la loi du plus fort. .

Parvis de l'Abbatiale Le bourg Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

