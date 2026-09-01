JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE PATRIMOINE ET ARTISANAT LOCAL Saint-Laurent-de-la-Salanque
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Laurent-de-la-Salanque
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-la-Salanque
JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE PATRIMOINE ET ARTISANAT LOCAL
Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’historien Laurent Fonquernie est le spécialiste des bijoux en grenat. L’historien fait partager à ses auditeurs l’envie de promouvoir ce savoir-faire qui fait partie intégrante de l’économie locale.
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Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40
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English :
Historian Laurent Fonquernie is an expert on garnet jewelry. He shares with his listeners his desire to promote this craft, which is an integral part of the local economy.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE PATRIMOINE ET ARTISANAT LOCAL Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME