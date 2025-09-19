Journées du patrimoine Conférence Saint-Pierre-d’Irube
Journées du patrimoine Conférence
Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Animé par Monsieur le Maire Alain Iriart sur le domaine de Lizaga. Au programme histoire, patrimoine, restauration du site. .
Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27
L’événement Journées du patrimoine Conférence Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Pays Basque