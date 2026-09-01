Informations pratiques

Villelongue-de-la-Salanque

JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE

4-10 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

A travers cette conférence de d’Alexandre Charrett-Dykes sur Viggo Dorph-Petersen, découvrez l’architecte de la belle époque.

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4-10 Rue du Printemps Villelongue-de-la-Salanque 66410 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 95 95

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English :

Through this lecture by Alexandre Charrett-Dykes on Viggo Dorph-Petersen, discover the architect of the Belle Époque.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE – CONFÉRENCE Villelongue-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-09-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME