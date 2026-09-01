Journées du Patrimoine – Conférences historiques Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
Journées du Patrimoine – Conférences historiques
Château de Flaugergues Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le château de Flaugergues propose trois conférences historiques gratuites.
Au fil de l’après-midi, trois interventions permettront de découvrir différents aspects de l’histoire régionale à travers des parcours d’officiers de marine, des archives culturelles montpelliéraines et la correspondance de René de Saizieu.
Conférences historiques gratuites. .
Château de Flaugergues Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37 accueil@flaugergues.com
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English :
As part of the European Heritage Days, the Château de Flaugergues offers three free historical conferences.
L’événement Journées du Patrimoine – Conférences historiques Montpellier a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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