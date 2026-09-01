Informations pratiques

Montpellier

Journées du Patrimoine – Conférences historiques

Château de Flaugergues Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le château de Flaugergues propose trois conférences historiques gratuites.

Au fil de l’après-midi, trois interventions permettront de découvrir différents aspects de l’histoire régionale à travers des parcours d’officiers de marine, des archives culturelles montpelliéraines et la correspondance de René de Saizieu.

Conférences historiques gratuites. .

Château de Flaugergues Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37 accueil@flaugergues.com

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English :

As part of the European Heritage Days, the Château de Flaugergues offers three free historical conferences.

L’événement Journées du Patrimoine – Conférences historiques Montpellier a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup