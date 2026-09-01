Informations pratiques

Confolens

Journées du Patrimoine Confolens : Eglise Saint-Maxime

Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église Saint-Maxime, mentionnée dès le Xe siècle, est réédifiée au XIIIe siècle. De cette période date le portail de style limousin Elle connaît des modifications au XVe et au XIXe siècle, avec la reconstruction du clocher et des voûtes de la nef.

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Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59

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English :

Saint-Maxime church, first mentioned in the 10th century, was rebuilt in the 13th century. The Limousin-style portal dates from this period. Modifications were made in the 15th and 19th centuries, with the reconstruction of the bell tower and nave vaults.

L’événement Journées du Patrimoine Confolens : Eglise Saint-Maxime Confolens a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine