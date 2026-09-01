Journées du Patrimoine Confolens : Eglise Saint-Maxime Confolens
samedi 19 septembre 2026 · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Journées du Patrimoine Confolens : Eglise Saint-Maxime
Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’église Saint-Maxime, mentionnée dès le Xe siècle, est réédifiée au XIIIe siècle. De cette période date le portail de style limousin Elle connaît des modifications au XVe et au XIXe siècle, avec la reconstruction du clocher et des voûtes de la nef.
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Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59
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English :
Saint-Maxime church, first mentioned in the 10th century, was rebuilt in the 13th century. The Limousin-style portal dates from this period. Modifications were made in the 15th and 19th centuries, with the reconstruction of the bell tower and nave vaults.
L’événement Journées du Patrimoine Confolens : Eglise Saint-Maxime Confolens a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine