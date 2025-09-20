Journées du Patrimoine Confolens: Exposition Gare de vélorail Confolens

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Élaborée par l’association Chemin de fer de Charente Limousine, l’exposition essentiels ! met en lumière les petites mains qui permettaient le bon fonctionnement du réseau

ferroviaire.

Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64

English :

Created by the Chemin de fer de Charente Limousine association, the « essentials » exhibition highlights the « little hands » who kept the railway network running smoothly

German :

Die von der Vereinigung Chemin de fer de Charente Limousine erarbeitete Ausstellung essentiels! » beleuchtet die kleinen Hände », die das reibungslose Funktionieren des Eisenbahnnetzes ermöglichten

Italiano :

Realizzata dall’associazione Chemin de fer de Charente Limousine, la mostra « essenziale » mette in evidenza le « piccole mani » che hanno fatto funzionare la rete ferroviaria

Espanol :

Organizada por la asociación Chemin de fer de Charente Limousine, la exposición « lo esencial » pone de relieve a las « pequeñas manos » que mantuvieron el buen funcionamiento de la red ferroviaria

