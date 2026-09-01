AGENDA · Confolens
Journées du Patrimoine Confolens -PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES « COMMERCES ET PATRIMOINE D’AVANT » Confolens
samedi 19 septembre 2026 · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Journées du Patrimoine Confolens -PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES « COMMERCES ET PATRIMOINE D’AVANT »
Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre, gratuit
.
Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59
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English :
Self-guided tour, free
L’événement Journées du Patrimoine Confolens -PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES « COMMERCES ET PATRIMOINE D’AVANT » Confolens a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine
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