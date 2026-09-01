Informations pratiques

Confolens

Journées du Patrimoine Confolens -PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES « COMMERCES ET PATRIMOINE D’AVANT »

Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre, gratuit

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Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59

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English :

Self-guided tour, free

L’événement Journées du Patrimoine Confolens -PARCOURS DE PHOTOS ANCIENNES « COMMERCES ET PATRIMOINE D’AVANT » Confolens a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine