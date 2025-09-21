Journées du Patrimoine Confolens: Visite du château Le Mas Marteau Confolens

route de niort Confolens Charente

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-21

Route de Niort, départ toutes les 30 minutes dernier départ 18h, gratuit, renseignement au 05.45.85.31.27.

route de niort Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 85 31 27

English :

Route de Niort, departures every 30 minutes last departure 6pm, free of charge, information on 05.45.85.31.27.

German :

Route de Niort, Abfahrt alle 30 Minuten letzte Abfahrt 18 Uhr, kostenlos, Informationen unter 05.45.85.31.27.

Italiano :

Route de Niort, partenze ogni 30 minuti ultima partenza alle 18.00, gratuito, informazioni al numero 05.45.85.31.27.

Espanol :

Route de Niort, salidas cada 30 minutos última salida a las 18.00 h, gratuita, información en el 05.45.85.31.27.

