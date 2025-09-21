Journées du Patrimoine: Confolens Visite Guidée chapelle du Manoir des Comtes Confolens

16 rue du soleil Confolens Charente

Tarif : – –

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Rdv sur place 16 rue du soleil, déconseillée aux personnes à mobilité réduite, prévoir de

bonnes chaussures, gratuit , réservation obligatoire au 06.30.16.65.24

16 rue du soleil Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 16 65 24

English :

Rdv on site 16 rue du soleil, not recommended for people with reduced mobility, bring good shoes

good shoes, free of charge, booking essential on 06.30.16.65.24

German :

Rdv sur place 16 rue du soleil, Personen mit eingeschränkter Mobilität wird abgeraten, bitte bringen Sie gute Schuhe mit

gute Schuhe, kostenlos, Reservierung erforderlich unter 06.30.16.65.24

Italiano :

Punto d’incontro in loco 16 rue du soleil, sconsigliato alle persone con mobilità ridotta, portare scarpe buone

scarpe buone, gratuito, prenotazione obbligatoria allo 06.30.16.65.24

Espanol :

Punto de encuentro in situ 16 rue du soleil, no recomendado para personas con movilidad reducida, llevar buen calzado

buen calzado, gratuito, imprescindible reservar en el 06.30.16.65.24

