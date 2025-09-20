Journées du Patrimoine: Confolens -Visite Guidée Maison du Duc d’Epernon, Confolens

12 Rue du Soleil Confolens Charente

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La maison dite du duc d’Epernon, datée du XVe siècle, est un exemple majeur de l’architecture à pans de bois de Confolens.

12 Rue du Soleil Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

English :

The Duc d?Epernon house, dating from the 15th century, is a major example of Confolens? timber-framed architecture.

German :

Das sogenannte Haus des Herzogs von Epernon aus dem 15. Jahrhundert ist ein bedeutendes Beispiel für die Fachwerkarchitektur in Confolens.

Italiano :

La casa Duc d’Epernon, risalente al XV secolo, è un importante esempio di architettura a graticcio di Confolens.

Espanol :

La casa Duc d’Epernon, del siglo XV, es un importante ejemplo de la arquitectura de entramado de madera de Confolens.

