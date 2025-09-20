Journées du Patrimoine: Confolens -Visite Guidée Maison du Duc d’Epernon, Confolens
Journées du Patrimoine: Confolens -Visite Guidée Maison du Duc d’Epernon, Confolens samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine: Confolens -Visite Guidée Maison du Duc d’Epernon,
12 Rue du Soleil Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
La maison dite du duc d’Epernon, datée du XVe siècle, est un exemple majeur de l’architecture à pans de bois de Confolens.
.
12 Rue du Soleil Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97
English :
The Duc d?Epernon house, dating from the 15th century, is a major example of Confolens? timber-framed architecture.
German :
Das sogenannte Haus des Herzogs von Epernon aus dem 15. Jahrhundert ist ein bedeutendes Beispiel für die Fachwerkarchitektur in Confolens.
Italiano :
La casa Duc d’Epernon, risalente al XV secolo, è un importante esempio di architettura a graticcio di Confolens.
Espanol :
La casa Duc d’Epernon, del siglo XV, es un importante ejemplo de la arquitectura de entramado de madera de Confolens.
L’événement Journées du Patrimoine: Confolens -Visite Guidée Maison du Duc d’Epernon, Confolens a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine