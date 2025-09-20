Journées du Patrimoine Confolens Visite libre Eglise Saint-Vincent Confolens

Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Implantée sur l’éperon rocheux à côté du château de Saint-Germain, l’église Saint-Vincent est attestée dès le XIIe siècle.
Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 94 59 

English :

Located on the rocky spur next to the Château de Saint-Germain, Saint-Vincent church dates back to the 12th century.

German :

Die Kirche Saint-Vincent wurde auf einem Felsvorsprung neben dem Schloss Saint-Germain errichtet und ist seit dem 12.

Italiano :

Situata sullo sperone roccioso accanto al castello di Saint-Germain, la chiesa di Saint-Vincent risale al XII secolo.

Espanol :

Situada en un espolón rocoso junto al castillo de Saint-Germain, la iglesia de Saint-Vincent data del siglo XII.

