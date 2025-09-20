Journées du Patrimoine Confolens Visite libre Eglise Saint-Vincent Confolens
Implantée sur l’éperon rocheux à côté du château de Saint-Germain, l’église Saint-Vincent est attestée dès le XIIe siècle.
English :
Located on the rocky spur next to the Château de Saint-Germain, Saint-Vincent church dates back to the 12th century.
German :
Die Kirche Saint-Vincent wurde auf einem Felsvorsprung neben dem Schloss Saint-Germain errichtet und ist seit dem 12.
Italiano :
Situata sullo sperone roccioso accanto al castello di Saint-Germain, la chiesa di Saint-Vincent risale al XII secolo.
Espanol :
Situada en un espolón rocoso junto al castillo de Saint-Germain, la iglesia de Saint-Vincent data del siglo XII.
