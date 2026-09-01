Journées du patrimoine – Coriobona – village animé Le Pont Binot Esse

Informations pratiques

Esse

Journées du patrimoine – Coriobona – village animé

Le Pont Binot 2 Village gaulois Esse Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

groupe : 4€ à partir de 9 adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez Coriobona en immersion totale au 1er siècle avant notre ère. Ainsi, vous découvrirez l’oppidum auprès des artisans et des guerriers qui vous proposeront de nombreuses démonstrations de forge, poterie, tissage, menuiserie, vannerie, …

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Le Pont Binot 2 Village gaulois Esse 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 63 64 58 contact@gaulois-esse.fr

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English :

Take a trip back in time to the 1st century B.C. at Coriobona. You’ll explore the oppidum alongside artisans and warriors who will offer numerous demonstrations of blacksmithing, pottery, weaving, carpentry, basket weaving, and more.

L’événement Journées du patrimoine – Coriobona – village animé Esse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Charente Limousine