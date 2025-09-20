Journées du Patrimoine | Courtieux Courtieux

Journées du Patrimoine | Courtieux Courtieux samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine | Courtieux

Courtieux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le village de Courtieux vous organise plusieurs manifestations sur le week-end du 20 et 21 septembre 2025.

Remonter dans le temps en découvrant l’exposition d’objets des deux Grandes Guerres, ainsi que l’histoire du village. Venez également découvrir l’histoire de l’Église avec des visites guidées prévues entre 10h00 et 12h00, puis entre 14h00 et 18h00.

Le samedi 20 à partir de 11h00 et le dimanche 21 septembre à partir de 10h00, vous pourrez retrouver une exposition de véhicules militaires et véhicules anciens sur la place du village.

Le midi, prenez le temps de vous régaler avec un barbecue organisé !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le village de Courtieux vous organise plusieurs manifestations sur le week-end du 20 et 21 septembre 2025.

Remonter dans le temps en découvrant l’exposition d’objets des deux Grandes Guerres, ainsi que l’histoire du village. Venez également découvrir l’histoire de l’Église avec des visites guidées prévues entre 10h00 et 12h00, puis entre 14h00 et 18h00.

Le samedi 20 à partir de 11h00 et le dimanche 21 septembre à partir de 10h00, vous pourrez retrouver une exposition de véhicules militaires et véhicules anciens sur la place du village.

Le midi, prenez le temps de vous régaler avec un barbecue organisé ! .

Courtieux 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 01 00 tourisme@agglo-compiegne.fr

English :

As part of the European Heritage Days, the village of Courtieux is organizing several events over the weekend of September 20 and 21, 2025.

Take a step back in time by discovering the exhibition of objects from the two Great Wars, as well as the history of the village. You can also discover the history of the church with guided tours scheduled from 10:00 to 12:00 and from 14:00 to 18:00.

On Saturday September 20 from 11:00am and Sunday September 21 from 10:00am, you’ll find an exhibition of military and vintage vehicles in the village square.

At lunchtime, take time out to enjoy an organized barbecue!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisiert das Dorf Courtieux am Wochenende des 20. und 21. September 2025 mehrere Veranstaltungen für Sie.

Begeben Sie sich in die Vergangenheit und entdecken Sie die Ausstellung von Gegenständen aus den beiden Großen Kriegen sowie die Geschichte des Dorfes. Entdecken Sie auch die Geschichte der Kirche mit Führungen, die zwischen 10.00 und 12.00 Uhr sowie zwischen 14.00 und 18.00 Uhr geplant sind.

Am Samstag, den 20. September ab 11.00 Uhr und am Sonntag, den 21. September ab 10.00 Uhr können Sie auf dem Dorfplatz eine Ausstellung von Militärfahrzeugen und Oldtimern besuchen.

Nehmen Sie sich mittags Zeit, um bei einem organisierten Grillfest zu schlemmen!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, il villaggio di Courtieux organizza una serie di eventi nel fine settimana del 20 e 21 settembre 2025.

Fate un salto nel tempo scoprendo l’esposizione di oggetti delle due Grandi Guerre e la storia del villaggio. È inoltre possibile scoprire la storia della chiesa grazie alle visite guidate in programma tra le 10.00 e le 12.00 e tra le 14.00 e le 18.00.

Sabato 20 settembre dalle 11.00 e domenica 21 settembre dalle 10.00, nella piazza del villaggio sarà allestita una mostra di veicoli militari e d’epoca.

All’ora di pranzo, prendetevi il tempo per una grigliata!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el pueblo de Courtieux organiza una serie de actos durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre de 2025.

Retroceda en el tiempo descubriendo la exposición de objetos de las dos Grandes Guerras, así como la historia del pueblo. También podrá descubrir la historia de la iglesia con visitas guiadas programadas de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

El sábado 20 de septiembre a partir de las 11h y el domingo 21 de septiembre a partir de las 10h, habrá una exposición de vehículos militares y de época en la plaza del pueblo.

A la hora de comer, disfrute de una barbacoa

L’événement Journées du Patrimoine | Courtieux Courtieux a été mis à jour le 2025-08-19 par Compiègne Pierrefonds Tourisme