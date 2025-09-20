Journées du patrimoine Création, tradition et recyclage métiers d’art à l’honneur Orbey

48 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Plongez dans l’univers des 5 artisanes du collectif Le Chaudron (éco-recyclage, céramique, vannerie, marqueterie). Démonstrations, découvertes et jeu collaboratif.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Le Chaudron

– collectif d’art et d’artisanat en Pays Welche vous invite à la présentation des métiers de ses 5 créatrices locales.

– Bretz’elle Créations: Marine Marmillot

– En forme de terre Gaëlle Duvernoy

– Lanterne Sophie-Dorothée Kleiner

– Petit brin de Nature Dominique Mercier

et l’Atelier de Pastille & Cachou: Pascale Goulby

A cette occasion, la mairie d’Orbey ouvrira ses portes et notamment celles de la salle historique du conseil. Ce sera là l’occasion de vous dévoiler simultanément deux patrimoines bâti architectural et vivant artistique artisanal.

Venez découvrir les gestes et savoir-faire des 5 membres du collectif, qui se relaieront pour vous révéler leurs univers innovants et inventifs, ainsi que quelques réalisations, dans des domaines aussi variés que l’éco-recyclage, la céramique, la vannerie et la marqueterie.

A noter que, que vous pourrez également participer à un jeu collaboratif !

48 rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 contact@atelier2pastille-cachou.fr

English :

Immerse yourself in the world of the 5 craftswomen from the Le Chaudron collective (eco-recycling, ceramics, basketry, marquetry). Demonstrations, discoveries and collaborative games.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der 5 Kunsthandwerkerinnen des Kollektivs Le Chaudron (Öko-Recycling, Keramik, Korbflechterei, Einlegearbeiten). Vorführungen, Entdeckungen und kollaboratives Spiel.

Italiano :

Immergetevi nel mondo delle 5 artigiane del collettivo Le Chaudron (eco-riciclo, ceramica, cesteria, intarsio). Dimostrazioni, scoperte e giochi collaborativi.

Espanol :

Sumérjase en el universo de las 5 artesanas del colectivo Le Chaudron (ecorreciclaje, cerámica, cestería, marquetería). Demostraciones, descubrimientos y juegos colaborativos.

L’événement Journées du patrimoine Création, tradition et recyclage métiers d’art à l’honneur Orbey a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg