Journées du Patrimoine Crèche animée Crèche animée Bressuire

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

Présentation d’une vidéo sur l’historique de la crèche animée qui a été créée par l’Abbé Rochard.   .

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95 

