Journées du Patrimoine – Crèche animée Crèche animée Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Journées du Patrimoine – Crèche animée

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La Crèche animée de Bressuire allie ingéniosité et passion, avec 120 santons s’animant en parfaite synchronisation de son et lumière. Chaque scène fait revivre le quotidien des habitants d’un village de Palestine, il y a 2 000 ans. .

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95

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English : Journées du Patrimoine – Crèche animée

L’événement Journées du Patrimoine – Crèche animée Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais