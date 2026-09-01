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Journées du Patrimoine – Crèche animée Crèche animée Bressuire

samedi 19 septembre 2026 · Crèche animée · Bressuire

Journées du Patrimoine – Crèche animée Crèche animée Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Crèche animée
Adresse
2 Rue des Religieuses
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Bressuire

Journées du Patrimoine – Crèche animée

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Crèche animée de Bressuire allie ingéniosité et passion, avec 120 santons s’animant en parfaite synchronisation de son et lumière. Chaque scène fait revivre le quotidien des habitants d’un village de Palestine, il y a 2 000 ans.   .

Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95 

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English : Journées du Patrimoine – Crèche animée

L’événement Journées du Patrimoine – Crèche animée Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais

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