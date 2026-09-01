Journées du Patrimoine – Crèche animée Crèche animée Bressuire
samedi 19 septembre 2026 · Crèche animée · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Journées du Patrimoine – Crèche animée
Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Crèche animée de Bressuire allie ingéniosité et passion, avec 120 santons s’animant en parfaite synchronisation de son et lumière. Chaque scène fait revivre le quotidien des habitants d’un village de Palestine, il y a 2 000 ans. .
Crèche animée 2 Rue des Religieuses Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 80 95
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English : Journées du Patrimoine – Crèche animée
L’événement Journées du Patrimoine – Crèche animée Bressuire a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Bocage Bressuirais
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