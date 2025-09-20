JOURNÉES DU PATRIMOINE CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE Quai de Waiblingen Mayenne

JOURNÉES DU PATRIMOINE CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE Quai de Waiblingen Mayenne samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES DU PATRIMOINE CROISIÈRE PROMENADE COMMENTÉE

Quai de Waiblingen Bateau promenade La Meduana Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’office de tourisme Mayenne Co vous propose d’embarquer à bord du bateau-promenade La Meduana pour vous détendre au fil de l’eau et passer un moment convivial en famille ou entre amis.

Larguez les amarres ! Embarquez pour une balade bucolique sur la rivière La Mayenne et découvrez la ville de Mayenne et ses abords. Vous pourrez alors apprécier les beaux paysages que vous réserve la campagne mayennaise. Vous en apprendrez un peu plus sur la faune, la flore, l’histoire de la région ou encore le système d’éclusage manuel…

Réservation recommandée.

Embarquement 15 min avant le début de la croisière. .

Quai de Waiblingen Bateau promenade La Meduana Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 19 37 bonjour@mayenneco-tourisme.fr

English :

The Mayenne Co tourist office invites you to come aboard the « La Meduana » houseboat for a relaxing day on the water with family and friends.

German :

Das Fremdenverkehrsamt Mayenne Co bietet Ihnen die Möglichkeit, an Bord des Ausflugsschiffs « La Meduana » zu gehen, um sich auf dem Wasser zu entspannen und einen geselligen Moment mit der Familie oder Freunden zu verbringen.

Italiano :

L’ufficio turistico di Mayenne Co vi invita a salire a bordo della casa galleggiante « La Meduana » e a rilassarvi sull’acqua trascorrendo del tempo di qualità con la famiglia e gli amici.

Espanol :

La oficina de turismo de Mayenne Co le invita a subir a bordo de la casa flotante « La Meduana » y relajarse en el agua mientras pasa un rato agradable con la familia y los amigos.

