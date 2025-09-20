JOURNÉES DU PATRIMOINE CULTURE EN FETE Salle Jean Commère Denée

Salle Jean Commère Rue du 8 mai Denée Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20 2025-09-21

De nombreuses animations tout le week-end avec un concert le samedi soir

SAMEDI 20 septembre

15h-18h Denée entre architecture, histoire et patrimoine

Parcours guidé du cœur historique du village et ses nombreuses maisons

bourgeoises, demeures et édifices religieux, ponctué d’anecdotes et

d’informations historiques Départ salle Jean Commère– gratuit

Pour les PMR ou les poussettes, afin d’éviter les 100 marches, vous pouvez rejoindre le

groupe directement à 15h30 en bas des remparts (parking possible (D)).

20h30 Concert de Royal Kopek

Une musique chic pour un concert déjanté. La musique slave de Royal

Kopek déroule toutes sortes de cadences et de mélodies envoûtantes

pour soutenir une étrange diva à la voix haute en couleurs.

salle polyvalente (A) 5€ réservation sur internet ou, en cas de

difficultés, par téléphone au 06.07.58.02.85

DIMANCHE 21 sEpTEmbrE

9H30-12H Les Jubeaux d’hier et d’aujourd’hui

Cette balade nature sera ponctuée de haltes pour laisser habitants et

passionnés vous livrer les secrets de ce hameau des bords de Loire.

Circuit de 5kms Départ à l’entrée des Jubeaux (environ 2 km -C)

gratuit

12H30-14h Grande Tablée

Apportez votre pique-nique ou plat à partager !

salle Jean Commère buvette sur place

14H30-18h Déambulation artistique

Partez à la découverte de mini-spectacles de jardins en jardins

Départ salle Jean Commère gratuit (au chapeau)

14h30 Ligue Angevine de Danse Improvisée (la LADI)

danse cour de la salle Jean Commère

15H Histoires en jardin par Joël Coulais

contes Le Pinier, 1 rue du colonel

15h30 Chanter comme il faux , Louise Uzureau

clown 3 rue du colonel

16h15 Ligue Angevine de Danse Improvisée (la LADI)

danse lavoir de Denée, chemin de la fontaine

17h Les Blue Garces

chorale cour de la salle Jean Commère .

Salle Jean Commère Rue du 8 mai Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 58 02 85 association.culturelle.denee@gmail.com

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CULTURE EN FETE Denée a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages