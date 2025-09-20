JOURNÉES DU PATRIMOINE CULTURE EN FETE Salle Jean Commère Denée
Salle Jean Commère Rue du 8 mai Denée Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20 2025-09-21
De nombreuses animations tout le week-end avec un concert le samedi soir
SAMEDI 20 septembre
15h-18h Denée entre architecture, histoire et patrimoine
Parcours guidé du cœur historique du village et ses nombreuses maisons
bourgeoises, demeures et édifices religieux, ponctué d’anecdotes et
d’informations historiques Départ salle Jean Commère– gratuit
Pour les PMR ou les poussettes, afin d’éviter les 100 marches, vous pouvez rejoindre le
groupe directement à 15h30 en bas des remparts (parking possible (D)).
20h30 Concert de Royal Kopek
Une musique chic pour un concert déjanté. La musique slave de Royal
Kopek déroule toutes sortes de cadences et de mélodies envoûtantes
pour soutenir une étrange diva à la voix haute en couleurs.
salle polyvalente (A) 5€ réservation sur internet ou, en cas de
difficultés, par téléphone au 06.07.58.02.85
DIMANCHE 21 sEpTEmbrE
9H30-12H Les Jubeaux d’hier et d’aujourd’hui
Cette balade nature sera ponctuée de haltes pour laisser habitants et
passionnés vous livrer les secrets de ce hameau des bords de Loire.
Circuit de 5kms Départ à l’entrée des Jubeaux (environ 2 km -C)
gratuit
12H30-14h Grande Tablée
Apportez votre pique-nique ou plat à partager !
salle Jean Commère buvette sur place
14H30-18h Déambulation artistique
Partez à la découverte de mini-spectacles de jardins en jardins
Départ salle Jean Commère gratuit (au chapeau)
14h30 Ligue Angevine de Danse Improvisée (la LADI)
danse cour de la salle Jean Commère
15H Histoires en jardin par Joël Coulais
contes Le Pinier, 1 rue du colonel
15h30 Chanter comme il faux , Louise Uzureau
clown 3 rue du colonel
16h15 Ligue Angevine de Danse Improvisée (la LADI)
danse lavoir de Denée, chemin de la fontaine
17h Les Blue Garces
chorale cour de la salle Jean Commère .
Salle Jean Commère Rue du 8 mai Denée 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 58 02 85 association.culturelle.denee@gmail.com
English :
Lots of entertainment all weekend long, with a concert on Saturday evening
German :
Zahlreiche Veranstaltungen das ganze Wochenende über mit einem Konzert am Samstagabend
Italiano :
Tanti intrattenimenti per tutto il fine settimana, con un concerto il sabato sera
Espanol :
Mucha animación durante todo el fin de semana, con un concierto el sábado por la noche
