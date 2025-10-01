Journées du patrimoine culturel immatériel 2025 de l’Inalco – Les arts textiles Inalco Paris

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T11:00:00 – 2025-10-01T20:00:00

Fin : 2025-10-02T11:00:00 – 2025-10-02T20:30:00

Les Journées du patrimoine culturel immatériel (JPCI) mettent à l’honneur les pratiques culturelles vivantes transmises de génération en génération et classées par l’UNESCO, en lien avec les aires culturelles de l’Inalco. Pour sa troisième édition, l’Inalco met à l’honneur les arts textiles et leur savoir-faire autour d’une série de tables rondes, soirées événements et ateliers ludiques où monde académique et grand public pourront s’approprier les enjeux de la patrimonialisation des arts textiles.

De nombreux savoir-faire liés aux arts textiles bénéficient en effet du statut de Patrimoine culturel immatériel (PCI) : du batik indonésien au tissage du pagne en Côte d’Ivoire, en passant par la sériciculture et la production traditionnelle de soie, tous témoignent d’une même volonté de créer et de donner corps.

Ces pratiques questionnent et permettent ainsi d’aborder :

l’apprentissage des techniques : de la transformation d’une matière première à son esthétisation ;

le lien social, à travers la transmission de ces pratiques dans le temps (lien transgénérationnel) et dans l’espace (lien entre diaspora et pays d’origine) ;

la reconnaissance au sein du groupe : si l’habit ne fait pas le moine, il reste néanmoins très souvent un marqueur du statut social ;

la mise en sens des étapes de vie, lorsque le costume est partie intégrante du rituel (mariage, funérailles, commémoration, …) ;

ou encore, le rapport d’une société à son passé et aux évolutions qui la traversent.

Nous vous invitons à présent à tirer ensemble le fil rouge de ces deux journées où chercheurs, spécialistes académiques, praticiens et amateurs partageront leur expertise et savoir-faire sur ce sujet passionnant.

Découvrez un aperçu des événements proposés :

table ronde Patrimonialiser le textile : enjeux et pratiques

défilé organisé avec la participation des associations étudiantes, célébrant la diversité des tenues traditionnelles, reflet des cultures et des patrimoines des aires culturelles étudiées à l’Inalco, suivi d’un cocktail

atelier de teinture végétale afin d’explorer les bases de la teinture à l’indigo et au shibori, en partenariat avec l’atelier Lapanomé

projection suivie d’un débat – The Golden Thread (Inde) de Nishtha Jain

En parallèle auront lieu des présentations et stands de partenaires et de maisons d’édition, dégustations, ateliers.

Plus d’informations et programme complet ici.

Inalco 65 rue des grands moulins Paris 75013

