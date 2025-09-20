Journées du Patrimoine château de Cromières Cussac

château de Cromières Rue de Saint-Mathieu Cussac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Pour l’ouverture unique du château, vous pourrez faire une visite guidée sur réservation, découvrir des artisans d’art exceptionnels et admirer des voitures anciennes .

château de Cromières Rue de Saint-Mathieu Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 27 54 70 avenirdecussac@yahoo.com

