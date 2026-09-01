Informations pratiques

Clansayes

Journées du patrimoine dans le village

Le village Clansayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Durant ces deux jours :

-visite de l’église et du donjon,

– exposition de photos anciennes sur la vie du village

– jeu de piste pour enfants ( sur réservation) et pour adultes.

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Le village Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24 vivre.a.clansayes@gmail.com

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English :

During these two days:

– a tour of the church and the keep,

– an exhibition of old photographs depicting village life

– a scavenger hunt for children (by reservation) and for adults.

L’événement Journées du patrimoine dans le village Clansayes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence