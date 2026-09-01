Journées du patrimoine dans le village Clansayes
samedi 19 septembre 2026 · Clansayes
Informations pratiques
Clansayes
Journées du patrimoine dans le village
Le village Clansayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Durant ces deux jours :
-visite de l’église et du donjon,
– exposition de photos anciennes sur la vie du village
– jeu de piste pour enfants ( sur réservation) et pour adultes.
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Le village Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 48 67 24 vivre.a.clansayes@gmail.com
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English :
During these two days:
– a tour of the church and the keep,
– an exhibition of old photographs depicting village life
– a scavenger hunt for children (by reservation) and for adults.
L’événement Journées du patrimoine dans le village Clansayes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Clansayes (Drôme)
- Visite de l’église et du donjon, Église Saint-Michel, Clansayes 19 septembre 2026
- Repas du patrimoine Clansayes 19 septembre 2026