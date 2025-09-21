Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne
Dans le village Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Visite de la bastide et de l’église avec montée au clocher
Dégustation de vins du terroir
Dans le village Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne
Tour of the bastide and church, with climb to the bell tower
Local wine tasting
German : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne
Besichtigung der Bastide und der Kirche mit Besteigung des Glockenturms
Verkostung von Weinen aus der Region
Italiano :
Visita della bastide e della chiesa con salita al campanile
Degustazione di vini locali
Espanol : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne
Visita de la bastida y de la iglesia con subida al campanario
Degustación de vinos locales
