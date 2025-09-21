Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne Sérignac-sur-Garonne

Dans le village Sérignac-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Visite de la bastide et de l’église avec montée au clocher

Dégustation de vins du terroir

Dans le village Sérignac-sur-Garonne 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne

Tour of the bastide and church, with climb to the bell tower

Local wine tasting

German : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne

Besichtigung der Bastide und der Kirche mit Besteigung des Glockenturms

Verkostung von Weinen aus der Region

Italiano :

Visita della bastide e della chiesa con salita al campanile

Degustazione di vini locali

Espanol : Journées du Patrimoine De la terre au terroir à Sérignac-sur-Garonne

Visita de la bastida y de la iglesia con subida al campanario

Degustación de vinos locales

