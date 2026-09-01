Informations pratiques

Villerville

Journées du patrimoine : De la toison à la pelote

Place du Lavoir Villerville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les lainières de Villerville présentent les différentes étapes du travail de la laine : toison des moutons du parc des Graves, cardage, filage, mise en pelote, tricot… avec des outils et costumes d’époque.

Les lainières de Villerville présentent les différentes étapes du travail de la laine : toison des moutons du parc des Graves, cardage, filage, mise en pelote, tricot… avec des outils et costumes d’époque. .

Place du Lavoir Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Journées du patrimoine : De la toison à la pelote

The Villerville Wool Workshops showcase the various stages of wool processing: shearing the sheep from the Parc des Graves, carding, spinning, winding into balls, knitting… all using period tools and costumes.

L’événement Journées du patrimoine : De la toison à la pelote Villerville a été mis à jour le 2026-09-05 par OT SPL Deauville