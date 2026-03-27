Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Au Moulin du Pondy, partez à la découverte du patrimoine de pays lors d’une journée de déambulation libre à la rencontre de l’histoire, des savoir-faire et du charme des lieux.

Participez aux journées consacrées au patrimoine de pays le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Déambulation libre et gratuite.

Détails et programme prochainement 0 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

At the Moulin du Pondy, discover the local heritage during a day of free wandering to discover the history, know-how and charm of the area.

L’événement Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS