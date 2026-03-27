Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy Le Pondy
Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy Le Pondy dimanche 28 juin 2026.
Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy
2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Au Moulin du Pondy, partez à la découverte du patrimoine de pays lors d’une journée de déambulation libre à la rencontre de l’histoire, des savoir-faire et du charme des lieux.
Participez aux journées consacrées au patrimoine de pays le dimanche 28 juin 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Déambulation libre et gratuite.
Détails et programme prochainement 0 .
2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Moulin du Pondy, discover the local heritage during a day of free wandering to discover the history, know-how and charm of the area.
L’événement Journées du patrimoine de Pays au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS
À voir aussi à Le Pondy (Cher)
- Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy Le Pondy 26 avril 2026
- Atelier découverte du Scrapbooking avec Carine au Moulin du Pondy Le Pondy 6 juin 2026
- Atelier Cuisine Santé avec Laurence de laud’àSoi Le Pondy 20 juin 2026
- Atelier découverte du Scrapbooking avec Carine au Moulin du Pondy Le Pondy 25 juillet 2026
- Atelier carnet de voyage au Moulin du Pondy Le Pondy 26 juillet 2026