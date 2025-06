Journées du Patrimoine de Pays Blesle, à travers l’histoire de la terre place de l’église Blesle 28 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Journées du Patrimoine de Pays Blesle, à travers l’histoire de la terre place de l’église Office de Tourisme Blesle Haute-Loire

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier organise dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins sur le thème Terre à terre une visite guidée gratuite à la découverte du village de Blesle.

place de l’église Office de Tourisme

Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30 a.jarry@haut-allier.com

English :

As part of the Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, the Pays d?art et d?histoire du Haut-Allier is organizing a free guided tour of the village of Blesle on the theme Terre à terre.

German :

Das Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier organisiert im Rahmen der Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins unter dem Motto Terre à terre eine kostenlose Führung zur Entdeckung des Dorfes Blesle.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, il Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier organizza una visita guidata gratuita al villaggio di Blesle sul tema Terre à terre.

Espanol :

En el marco de las Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, el Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier organiza una visita guiada gratuita al pueblo de Blesle sobre el tema Terre à terre.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays Blesle, à travers l’histoire de la terre Blesle a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne