Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Bâlines Moulin de Bâlines Bâlines 25 juin 2025 18:30

Eure

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Bâlines Moulin de Bâlines 1 route de Courteilles Bâlines Eure

Début : 2025-06-25 18:30:00

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Terre et sols de tous les contrastes , une conférence à Bâlines pour les 27e Journées du patrimoine de pays.

Pour sa 2nde participation à l’événement, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bâlines (ASPB) et la commune de Bâlines proposent une conférence, exceptionnellement programmée le mercredi 25 juin au Moulin de Bâlines.

Quatre intervenants sont attendus pour dresser un état des lieux des terres normandes et des larges enjeux qui en découlent avec le souhait commun de laisser une large place au débat et aux questions réponses.

Or, la terre c’est d’abord une que question d’histoire et plus précisément une affaire de géologie. Secrétaire de l’ASPB, Bertrand Rochard s’attachera entre autres à distinguer comment le temps a façonné le sous-sol normand, donc ses sols et par voie de conséquence tous les paysages de sa diversité. Des bocages verdoyants du Cotentin aux terres crayeuses du Pays de Caux en passant par les vastes plaines cultivables prisées des céréaliers.

Viendra ensuite le temps de l’analyse de ces sols via une approche scientifique grâce à des prélèvements d’échantillons effectués à dessein et visant à montrer que la terre est une matière vivante. Et aussi de démontrer pourquoi il est par exemple absurde de bêcher profondément son potager en pensant l’aérer alors que le vivant qui contribue à sa fertilité est contenu dans les 5 à 10 premiers centimètres de profondeur . Bref, un premier cours de pédologie (science de l’étude des sols) version grand public, proposé par Philippe Musial, intervenant au Lycée agricole de Chambray où il accompagne les étudiants de B.T.S en alternance du programme Gestion & maîtrise de l’eau (GEMEAU).

Moulin de Bâlines 1 route de Courteilles

Bâlines 27130 Eure Normandie +33 6 80 58 53 16 patrimoinedebalines@sfr.fr

English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Bâlines

« Terre et sols de tous les contrastes », a conference in Bâlines for the 27th Journées du patrimoine de pays.

For its 2nd participation in the event, the Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bâlines (ASPB) and the commune of Bâlines are offering a conference, exceptionally scheduled for Wednesday June 25 at the Moulin de Bâlines.

Four speakers are expected to give an overview of the state of Normandy’s land and the major issues at stake, with a common desire to leave plenty of room for debate and questions and answers.

The land is first and foremost a question of history, and more specifically a matter of geology. Secretary of the ASPB, Bertrand Rochard will focus on how time has shaped Normandy’s subsoil, its soils and, by extension, its diverse landscapes. From the verdant bocages of the Cotentin to the chalky soils of the Pays de Caux, not forgetting the vast arable plains favored by cereal growers.

Then it’s time to take a scientific approach to soil analysis, with samples deliberately taken to show that the earth is a living material. It will also demonstrate why it is, for example, « absurd to dig deep into your vegetable garden thinking you’re aerating it, when the living matter that contributes to its fertility is contained in the first 5 to 10 centimetres of soil ». In short, a first course in pedology (the science of studying soils) for the general public, offered by Philippe Musial, a lecturer at the Lycée agricole de Chambray, where he accompanies work-study B.T.S students in the Gestion & maîtrise de l?eau (GEMEAU) program.

German :

« Land und Böden aller Kontraste », eine Konferenz in Bâlines anlässlich der 27. Tage des ländlichen Kulturerbes.

Die Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bâlines (ASPB) und die Gemeinde Bâlines nehmen zum zweiten Mal an der Veranstaltung teil und bieten einen Vortrag an, der ausnahmsweise am Mittwoch, den 25. Juni, in der Mühle von Bâlines stattfindet.

Es werden vier Redner erwartet, die eine Bestandsaufnahme des normannischen Bodens und der damit verbundenen Herausforderungen vornehmen werden, wobei der gemeinsame Wunsch besteht, viel Raum für Diskussionen und Fragen zu lassen.

Das Land ist in erster Linie eine Frage der Geschichte, genauer gesagt der Geologie. Bertrand Rochard, Sekretär des ASPB, wird sich unter anderem damit beschäftigen, wie die Zeit den Untergrund der Normandie und damit die Böden und folglich die vielfältigen Landschaften geformt hat. Von den grünen Bocages des Cotentin über die Kreidefelder des Pays de Caux bis hin zu den weiten, von Getreidebauern genutzten Ebenen.

Anschließend werden die Böden auf wissenschaftliche Weise analysiert, indem gezielt Proben entnommen werden, um zu zeigen, dass die Erde ein lebendiges Material ist. Außerdem soll gezeigt werden, warum es zum Beispiel « absurd ist, seinen Gemüsegarten tief umzugraben, um ihn zu belüften, wenn das Lebendige, das zur Fruchtbarkeit beiträgt, in den ersten 5 bis 10 Zentimetern der Tiefe enthalten ist ». Philippe Musial ist Dozent am Lycée agricole de Chambray, wo er die Studenten des dualen B.T.S.-Studiengangs « Gestion & maîtrise de l’eau » (GEMEAU) betreut.

Italiano :

« Terra e suolo di tutti i contrasti », conferenza a Bâlines per le 27esime Journées du patrimoine de pays.

Per la sua seconda partecipazione all’evento, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bâlines (ASPB) e il Comune di Bâlines propongono una conferenza, in programma eccezionalmente mercoledì 25 giugno al Moulin de Bâlines.

Quattro relatori sono attesi per fornire una panoramica della terra in Normandia e delle principali questioni in gioco, con l’obiettivo comune di lasciare ampio spazio al dibattito e alle domande e risposte.

Il territorio è innanzitutto una questione storica e, più in particolare, geologica. Bertrand Rochard, segretario dell’ASPB, analizzerà come il tempo ha plasmato il sottosuolo della Normandia, e quindi i suoi suoli e, di conseguenza, i suoi diversi paesaggi. Dalle verdi e rigogliose siepi della penisola del Cotentin ai terreni gessosi del Pays de Caux e alle vaste pianure coltivabili preferite dai cerealicoltori.

È poi il momento di dare un’occhiata scientifica al suolo, prelevando dei campioni prelevati deliberatamente per dimostrare che la terra è un materiale vivo. L’obiettivo è dimostrare che il suolo è una materia viva e anche perché è, per esempio, « assurdo scavare in profondità nell’orto pensando di arieggiarlo, quando la materia viva che contribuisce alla sua fertilità è contenuta nei primi 5-10 centimetri di terreno ». Insomma, un primo corso di pedologia (la scienza che studia il suolo) per il grande pubblico, tenuto da Philippe Musial, docente del Lycée agricole de Chambray, dove accompagna gli studenti del B.T.S. in alternanza nel programma Gestion & maîtrise de l’eau (GEMEAU).

Espanol :

« Tierra y suelo de todos los contrastes », conferencia en Bâlines con motivo de las XXVII Jornadas del Patrimonio Rural.

En su segunda participación en este evento, la Association pour la sauvegarde du patrimoine de Bâlines (ASPB) y el municipio de Bâlines ofrecen una conferencia, programada excepcionalmente para el miércoles 25 de junio en el Moulin de Bâlines.

Está previsto que cuatro ponentes ofrezcan una visión general del territorio de Normandía y de las grandes cuestiones que están en juego, con el objetivo común de dejar un amplio espacio al debate y a las preguntas y respuestas.

La tierra es ante todo una cuestión de historia, y más concretamente de geología. Bertrand Rochard, Secretario de la ASPB, examinará cómo el tiempo ha modelado el subsuelo de Normandía y, por tanto, sus suelos y, por extensión, sus diversos paisajes. Desde los frondosos setos de la península de Cotentin hasta los suelos calcáreos del Pays de Caux, sin olvidar las vastas llanuras cultivables favorecidas por los cerealistas.

A continuación, es el momento de abordar científicamente el análisis de los suelos, con muestras tomadas a propósito para demostrar que la tierra es un material vivo. El objetivo es demostrar que la tierra es un material vivo, y también demostrar por qué es, por ejemplo, « absurdo cavar profundamente en su huerto pensando que lo está aireando, cuando la materia viva que contribuye a su fertilidad está contenida en los primeros 5 a 10 centímetros de tierra ». En resumen, un primer curso de edafología (la ciencia que estudia el suelo) para el gran público, impartido por Philippe Musial, profesor del Liceo Agrícola de Chambray, donde acompaña a los estudiantes de B.T.S. en alternancia del programa Gestion & maîtrise de l’eau (GEMEAU).

