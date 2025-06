Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à la Planète des Moulins Musée La Planète des Moulins Luzech 28 juin 2025 10:00

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à la Planète des Moulins Musée La Planète des Moulins 144,Quai Emile Gironde Luzech Lot

Les moulins ont d’abord été actionnés par l’énergie humaine, puis, par l’énergie animale, avant que les hommes apprennent à utiliser l’eau et le vent pour les entrainer. Ils ont facilité la vie des hommes pendant plusieurs millénaires en se prêtant à de nombreux usages et grâce à la mise en œuvre de techniques très variées. Les moulins à énergie animale, hydraulique ou éolienne seront les précurseurs de notre industrie contemporaine. Les moulins à énergie humaine vont permettre de mécaniser des tâches domestiques ou artisanales.

Mills were first powered by human energy, then by animal energy, before men learned to use water and wind to drive them. They have facilitated the life of men for several millennia by lending themselves to many uses and thanks to the implementation of very varied techniques. The mills with animal, hydraulic or wind energy will be the precursors of our contemporary industry. The mills with human energy will make it possible to mechanize domestic or artisanal tasks.

Mühlen wurden zunächst durch menschliche und später durch tierische Energie angetrieben, bevor die Menschen lernten, Wasser und Wind zum Antrieb zu nutzen. Sie haben das Leben der Menschen über mehrere Jahrtausende hinweg erleichtert, da sie sich für viele verschiedene Zwecke eigneten und eine Vielzahl von Techniken einsetzten. Mühlen, die mit Tier-, Wasser- oder Windenergie betrieben werden, sind die Vorläufer unserer heutigen Industrie. Mühlen, die mit menschlicher Energie betrieben werden, ermöglichen die Mechanisierung häuslicher oder handwerklicher Tätigkeiten.

I mulini erano alimentati prima dall’energia umana, poi da quella animale, prima che si imparasse a usare l’acqua e il vento per azionarli. Da diversi millenni facilitano la vita delle persone, grazie ai loro molteplici usi e all’impiego di una grande varietà di tecniche. I mulini alimentati da energia animale, idrica o eolica sono stati i precursori dell’industria contemporanea. I mulini alimentati dall’energia umana consentiranno di meccanizzare i lavori domestici o artigianali.

Los molinos funcionaban primero con energía humana, luego con energía animal, antes de que la gente aprendiera a utilizar el agua y el viento para impulsarlos. Han facilitado la vida de las personas durante varios milenios, gracias a sus múltiples usos y a la utilización de una gran variedad de técnicas. Los molinos alimentados por energía animal, hidráulica o eólica fueron los precursores de nuestra industria contemporánea. Los molinos accionados por la energía humana permitirán mecanizar las tareas domésticas o artesanales.

