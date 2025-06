Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Payrignac Payrignac 28 juin 2025 20:30

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Payrignac Payrignac Lot

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

2025-06-29

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le patrimoine du quotidien, souvent mal connu et méconnu, parfois négligé.

Il est pourtant un objet de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser, à partager.

Cette année, c’est l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le patrimoine local à travers le thème « Terre à Terre ».

La Terre pour l’environnement, sa biodiversité, et ses paysages.

Mais aussi la terre pour ses sols fertiles, ses matériaux de construction et toutes les techniques liées.

Et enfin, la terre comme espace d’échanges, de rencontres entre habitants, où des liens se créent.

À Payrignac, l’association Renaissance vous propose de célébrer le patrimoine avec une randonnée qui vous emmènera à la découverte des trésors de la terre.

La randonnée sera suivie d’un pique-nique tiré du sac.

Un concert vous sera proposé dans l’église du village avec la chorale « Les Echos de la Bouriane ».

Ces Journées sont coordonnées nationalement et grâce à l’action de délégations locales de la Fédération Patrimoine-Environnement, des Maisons Paysannes de France, de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, de l’AFMA (Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural), de l’association REMPART, de l’association Petites cités de caractère, de l’association des Architectes du patrimoine et de la Fondation du Patrimoine.

– Le 28 juin 2025 à 20h30 concert avec la chorale « Les Echos de la Bouriane », programme de chants sacrés et profanes.

Eglise de Payrignac.

Participation libre.

– Le 29 juin 2025 à 9h randonnée de 10 kms sur le thème « Terre à Terre ».

RDV au parking de la Halle de Cougnac, départ à 9h.

Randonnée suivie d’un pique-nique tiré du sac. .

Payrignac 46300 Lot Occitanie

English :

The Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days) are a celebration of our everyday heritage, which is often little-known and neglected.

And yet, it’s something to be proud of, something to take pleasure in maintaining, enhancing and sharing.

This year, it’s an opportunity to discover, or rediscover, local heritage through the theme « Terre à Terre ».

Earth for the environment, its biodiversity and its landscapes.

But also the earth for its fertile soils, building materials and related techniques.

And last but not least, the earth as a space for exchanges and encounters between inhabitants, where bonds are forged.

In Payrignac, the Renaissance association invites you to celebrate our heritage with a hike to discover the treasures of the earth.

The hike will be followed by a picnic.

The village church will host a concert by the « Les Echos de la Bouriane » choir.

The Journées are coordinated nationally and by local delegations of the Fédération Patrimoine-Environnement, Maisons Paysannes de France, Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins, AFMA (Fédération des musées d?agriculture et du patrimoine rural), REMPART, Petites cités de caractère, Architectes du patrimoine and Fondation du Patrimoine.

German :

Die Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen stellen das alltägliche Kulturerbe in den Mittelpunkt, das oft nicht bekannt und unbekannt ist und manchmal vernachlässigt wird.

Es ist jedoch ein Gegenstand des Stolzes, etwas, das man gerne pflegt, aufwertet und mit anderen teilt.

Dieses Jahr bietet sich die Gelegenheit, das lokale Kulturerbe anhand des Themas « Terre à Terre » (Erde zu Erde) zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Die Erde für die Umwelt, ihre Biodiversität und ihre Landschaften.

Aber auch die Erde für ihre fruchtbaren Böden, ihre Baumaterialien und alle damit verbundenen Techniken.

Und schließlich die Erde als Ort des Austauschs und der Begegnung zwischen den Einwohnern, wo Beziehungen entstehen.

In Payrignac lädt Sie der Verein Renaissance dazu ein, das Kulturerbe mit einer Wanderung zu feiern, bei der Sie die Schätze der Erde entdecken können.

Im Anschluss an die Wanderung gibt es ein Picknick aus dem Rucksack.

In der Dorfkirche wird Ihnen ein Konzert mit dem Chor « Les Echos de la Bouriane » angeboten.

Diese Tage werden auf nationaler Ebene und dank der Arbeit der lokalen Delegationen der Fédération Patrimoine-Environnement, der Maisons Paysannes de France, der Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, der AFMA (Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural), des Vereins REMPART, des Vereins Petites cités de caractère, des Vereins der Architekten des Kulturerbes und der Fondation du Patrimoine koordiniert.

Italiano :

Le Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Giornate del Patrimonio dei Paesi e dei Mulini) sono una celebrazione del nostro patrimonio quotidiano, spesso poco conosciuto, poco apprezzato e talvolta trascurato.

Eppure è qualcosa di cui essere orgogliosi, che ci piace mantenere, promuovere e condividere.

Quest’anno è un’occasione per scoprire, o riscoprire, il patrimonio locale attraverso il tema « Terra alla Terra ».

Terra per l’ambiente, la biodiversità e i paesaggi.

Ma anche la terra per i suoi terreni fertili, i suoi materiali da costruzione e tutte le tecniche coinvolte.

E infine, ma non meno importante, la terra come luogo di scambio e di incontro tra le popolazioni locali, dove si creano legami.

A Payrignac, l’associazione Renaissance vi invita a celebrare il nostro patrimonio con una passeggiata che vi porterà alla scoperta dei tesori della terra.

La passeggiata sarà seguita da un picnic.

Nella chiesa del villaggio si terrà anche un concerto del coro « Les Echos de la Bouriane ».

Queste giornate sono coordinate a livello nazionale e dalle delegazioni locali della Fédération Patrimoine-Environnement, delle Maisons Paysannes de France, della Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins, dell’AFMA (Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural), di REMPART, delle Petites cités de caractère, degli Architectes du Patrimoine e della Fondation du Patrimoine.

Espanol :

Las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Jornadas del Patrimonio Rural y Molinero) son una celebración de nuestro patrimonio cotidiano, a menudo poco conocido, poco apreciado y a veces descuidado.

Y, sin embargo, es algo de lo que estar orgullosos, algo que nos gusta mantener, promover y compartir.

Este año, es una oportunidad para descubrir, o redescubrir, el patrimonio local a través del tema « De la Tierra a la Tierra ».

Tierra por el medio ambiente, su biodiversidad y sus paisajes.

Pero también la tierra por sus suelos fértiles, sus materiales de construcción y todas las técnicas implicadas.

Y por último, pero no por ello menos importante, la tierra como lugar de intercambios y encuentros entre la población local, donde se forjan lazos.

En Payrignac, la asociación Renacimiento le invita a celebrar nuestro patrimonio con un paseo que le llevará a descubrir los tesoros de la tierra.

El paseo irá seguido de un picnic.

También habrá un concierto en la iglesia del pueblo a cargo del coro « Les Echos de la Bouriane ».

Estas jornadas están coordinadas a nivel nacional y por las delegaciones locales de la Fédération Patrimoine-Environnement, Maisons Paysannes de France, Fédération Française des Associations de Sauvegarde des Moulins, AFMA (Fédération des musées d’agriculture et du patrimoine rural), REMPART, Petites cités de caractère, Architectes du Patrimoine y la Fondation du Patrimoine.

