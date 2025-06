Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Thémines Thémines 28 juin 2025 10:00

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Thémines Salle de quartier Thémines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

L’association Culture et Patrimoine Thémines vous propose une série d’animations estivales autour du patrimoine local, avec expositions photographiques, démonstrations de savoir-faire et conférences thématiques.

10h-12h, 14h-17h Exposition de photos « Contes, légendes et autres récits » salle de quartier

10h-12h, 14h-16h Travail de la pierre sèche et fabrication de chaux devant la mairie

28 juin à 15h30 Sortie officielle du livre « Contes, légendes et autres récits » avec lecture d’extraits salle de quartier

29 juin à 9h30 Randonnées découvertes des moulins et paysages caussenards (durée 2h) départ à la Halle .

Salle de quartier

Thémines 46120 Lot Occitanie

English :

The Culture et Patrimoine Thémines association offers a series of summer events focusing on local heritage, with photographic exhibitions, demonstrations of skills and themed conferences.

German :

Der Verein Culture et Patrimoine Thémines bietet Ihnen eine Reihe von Sommerveranstaltungen rund um das lokale Kulturerbe mit Fotoausstellungen, Demonstrationen von Fertigkeiten und thematischen Vorträgen.

Italiano :

L’Associazione Cultura e Patrimonio di Thémines propone una serie di eventi estivi incentrati sul patrimonio locale, con mostre fotografiche, dimostrazioni di abilità e conferenze a tema.

Espanol :

La Asociación de Cultura y Patrimonio de Thémines ofrece una serie de eventos estivales centrados en el patrimonio local, con exposiciones fotográficas, demostraciones de oficios y charlas temáticas.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Thémines Thémines a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Lacapelle Marival