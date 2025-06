Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Lantis Dégagnac 27 juin 2025 10:00

Lot

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Lantis Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 10:00:00

fin : 2025-06-29 12:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent à l’honneur le patrimoine du quotidien, souvent mal connu et méconnu, parfois négligé.

Il est pourtant un objet de fierté, quelque chose que l’on a plaisir à entretenir, à valoriser, à partager.

Cette année, c’est l’occasion de découvrir, ou redécouvrir, le patrimoine local à travers le thème « Terre à Terre ».

La Terre pour l’environnement, sa biodiversité, et ses paysages.

Mais aussi la terre pour ses sols fertiles, ses matériaux de construction et toutes les techniques liées.

Et enfin, la terre comme espace d’échanges, de rencontres entre habitants, où des liens se créent.

Venez découvrir l’histoire d’un château-fort, longtemps dissimulé sous la végétation, qui, tel un phénix, renaît de ses cendres. Venez découvrir sa cuisine médiévale, sa prison, son dallage en escarboucle, ainsi que ses salles basses encore recouvertes de gravats. La visite guidée dure 1h30, après quoi vous pourrez flâner dans les jardins récemment aménagés, la cour d’honneur, l’arboretum et le verger orné de fruitiers aux essences anciennes.

Visite guidée d’1h30 .

Château de Lantis

Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47

English :

The Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days) are a celebration of our everyday heritage, which is often little-known and neglected.

And yet, it’s something to be proud of, something to take pleasure in maintaining, enhancing and sharing.

This year, it’s an opportunity to discover, or rediscover, local heritage through the theme « Terre à Terre ».

Earth for the environment, its biodiversity and its landscapes.

But also the earth for its fertile soils, building materials and related techniques.

And last but not least, the earth as a space for exchanges and encounters between inhabitants, where bonds are forged.

Come and discover the history of a fortified castle, long hidden under vegetation, which, like a phoenix, has risen from its ashes. Discover the medieval kitchen, prison, carbuncle paving and lower rooms still covered in rubble. The guided tour lasts 1h30, after which you can stroll through the recently landscaped gardens, the courtyard of honor, the arboretum and the orchard adorned with old-growth fruit trees.

German :

Die Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen stellen das alltägliche Kulturerbe in den Mittelpunkt, das oft nicht bekannt und unbekannt ist und manchmal vernachlässigt wird.

Es ist jedoch ein Gegenstand des Stolzes, etwas, das man gerne pflegt, aufwertet und mit anderen teilt.

Dieses Jahr bietet sich die Gelegenheit, das lokale Kulturerbe anhand des Themas « Terre à Terre » (Erde zu Erde) zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Die Erde für die Umwelt, ihre Biodiversität und ihre Landschaften.

Aber auch die Erde für ihre fruchtbaren Böden, ihre Baumaterialien und alle damit verbundenen Techniken.

Und schließlich die Erde als Ort des Austauschs und der Begegnung zwischen den Einwohnern, wo Beziehungen entstehen.

Entdecken Sie die Geschichte einer Burg, die lange Zeit unter der Vegetation verborgen war und nun wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt. Entdecken Sie die mittelalterliche Küche, das Gefängnis, den Bodenbelag aus Karfunkelsteinen und die unteren Räume, die noch mit Schutt bedeckt sind. Die Führung dauert 1,5 Stunden, danach können Sie durch die neu angelegten Gärten, den Ehrenhof, das Arboretum und den mit Obstbäumen alter Arten geschmückten Obstgarten schlendern.

Italiano :

Le Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Giornate del Patrimonio dei Paesi e dei Mulini) sono una celebrazione del nostro patrimonio quotidiano, spesso poco conosciuto, poco apprezzato e talvolta trascurato.

Eppure è qualcosa di cui essere orgogliosi, che ci piace mantenere, promuovere e condividere.

Quest’anno è un’occasione per scoprire, o riscoprire, il patrimonio locale attraverso il tema « Terra alla Terra ».

Terra per l’ambiente, la biodiversità e i paesaggi.

Ma anche la terra per i suoi terreni fertili, i suoi materiali da costruzione e tutte le tecniche coinvolte.

E infine, ma non meno importante, la terra come luogo di scambio e di incontro tra le popolazioni locali, dove si creano legami.

Venite a scoprire la storia di un castello fortificato, a lungo nascosto sotto la vegetazione, che come una fenice è risorto dalle sue ceneri. Venite a scoprire la cucina medievale, la prigione, la pavimentazione in carboni e le stanze inferiori ancora coperte di macerie. La visita guidata dura 1,5 ore, al termine delle quali si può passeggiare nei giardini recentemente sistemati, nel cortile principale, nell’arboreto e nel frutteto con alberi da frutto secolari.

Espanol :

Las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Jornadas del Patrimonio Rural y Molinero) son una celebración de nuestro patrimonio cotidiano, a menudo poco conocido, poco apreciado y a veces descuidado.

Y, sin embargo, es algo de lo que estar orgullosos, algo que nos gusta mantener, promover y compartir.

Este año, es una oportunidad para descubrir, o redescubrir, el patrimonio local a través del tema « De la Tierra a la Tierra ».

Tierra por el medio ambiente, su biodiversidad y sus paisajes.

Pero también la tierra por sus suelos fértiles, sus materiales de construcción y todas las técnicas implicadas.

Y por último, pero no por ello menos importante, la tierra como lugar de intercambios y encuentros entre la población local, donde se forjan lazos.

Venga a descubrir la historia de un castillo fortificado, oculto durante mucho tiempo bajo la vegetación, que, como un ave fénix, ha resurgido de sus cenizas. Venga a descubrir su cocina medieval, su prisión, su pavimento de carbunclo y sus salas inferiores aún cubiertas de escombros. La visita guiada dura una hora y media, tras la cual podrá pasear por los jardines recientemente acondicionados, el patio principal, el arboreto y el huerto plantado con árboles frutales centenarios.

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cazals-Salviac